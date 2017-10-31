Князєв: Хто злочинці, ми поки не знаємо. Не виключаю, що це теракт

Глава Нацполіції України Сергій Князєв прокоментував журналістам вбивство Аміни Окуєвої. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Я можу підтвердити, що кілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство, – одна людина загинула, одна – лежить у лікарні, її життю немає небезпеки. Постраждалим займаються лікарі, його оперують", – зазначив він.

"Хто злочинці, ми поки не знаємо", – сказав він.

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Глава Нацполіції не відповів на питання про мотиви вбивства. Він сказав, що правоохоронці працюють над встановленням злочинців.

"Якщо людина мертва, то це вбивство. Не виключаю, що це теракт. Але нехай над цим працюють слідчі і прокурори", - заявив Князєв в коментарі LB.ua.

"Події були, є і, на жаль, будуть, тому що війна в нашій країні не закінчилася", - резюмував він.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як раніше повідомлялося, ввечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, в якому вона була разом з чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді.