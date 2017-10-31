Суд над сином Авакова: Ківа і 40 осіб у військовій формі перебувають у Солом'янському райсуді

Колишній радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа і ще 40 осіб у військовій формі перебувають у Солом'янському районному суді Києва, щоб проконтролювати процес під час обрання запобіжного заходу синові керівника МВС Олександру Авакову. Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив сам Ківа.

«Ветерани антитерористичної операції, які разом зі мною служили на східному фронті, прийшли підтримати і проконтролювати чистоту ухвалених рішень Солом'янським судом щодо сина міністра-силовика, щодо якого сьогодні відбувається політичний тиск і пряма провокація, які є частиною гібридної війни, розгорнутої на території України. Сьогоднішня ситуація - це прямий цьому доказ. Міністр-силовик є частиною оборони нашої з вами країни і відповідає за обороноздатність нашої країни», пояснив він.

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Як вважає Ківа, тиск на Авакова відбувається через його сина. «Тиск на нього через його дітей. Це підрив обороноздатності держави», - заявив він.

Разом з тим Ківа не назвав замовника цієї провокації і політичного тиску.

За його словами, в приміщенні Солом'янського райсуду перебувають 40 ветеранів АТО. При цьому, додав Ківа, вони брали участь в АТО в різних підрозділах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра. За інформацією НАБУ, обшуки проходять в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 - початку 2015 року. У Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому сина Авакова.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.