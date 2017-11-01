Адвокати сина Авакова стверджують, що він був затриманий НАБУ незаконно

Адвокати сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра стверджують, що Національне антикорупційне бюро України затримало його незаконно. Як передає кореспондент УНІАН, захисники сина очільника МВС заявили, що немає ризиків, про які стверджували прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суді.

Зокрема адвокати стверджують, що він не збирається уникати слідства за кордоном, не буде впливати на експертів, свідків чи інших фігурантів справи. Крім того, за словами захисників, прокурори не надали доказів, що він може це робити.

Натомість адвокати наголосили, що Аваков-молодший має міцні соціальні зв'язки та постійне місце проживання в Україні.

Крім того, захисники просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурорів САП про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Солом’янський райсуд Києва мав о 17.00 розпочати розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру, який є фігурантом справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Засідання буде вести слідчий суддя Віталій Українець.

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31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.