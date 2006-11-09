Щоб дестабілізувати Сумщину, достатньо самої появи Щербаня

Сьогодні на сьомій (позачерговій) сесії Сумської обласної ради п’ятого скликання депутати прийняли звернення обласної ради до Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, Генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України щодо суспільно-політичної ситуації в області у зв`язку з поверненням в Україну колишнього голови Сумської облдержадміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 57 із 61 присутніх на сесії депутатів. „Проти” проголосував керівник фракції Партії регіонів Валерій ТОЛБАТОВ, а ще троє його однопартійців у голосуванні участі не брали. Всього депутатський корпус облради складається з 88 осіб.

Депутати облради вважають, що серйозні економічні проблеми, що їх переживає Сумщина, зароджені за часів керівництва В.ЩЕРБАНЕМ облдержадміністрацією. Депутати наголошують, що однією з головних причин низької інвестиційної привабливості області є методи роботи екс-губернатора та його практика відносин з підприємцями.

Водночас сесія Сумської облради констатувала, що „сама поява у Сумській області ЩЕРБАНЯ може стати суттєвим дестабілізуючим фактором у суспільному житті регіону. Адже ще під час перебування ЩЕРБАНЯ на посаді голови облдержадміністрації, зокрема у 2002-2003 рр., Сумщиною прокотилася хвиля акцій протесту проти його дій, що досягли свого апогею під час президентських виборів восени 2004-го року”. Депутати висловили своє занепокоєння тим, що громада Сумщини надзвичайно гостро, негативно і активно сприйме повернення В.ЩЕРБАНЯ до Сумської області, а такий розвиток подій „загрожує соціальним вибухом, масовими акціями спротиву і повним падінням довіри та поваги до центральної влади, оскільки пан ЩЕРБАНЬ публічно позиціонує себе як людину, близьку до глави уряду, секретаря Ради національної безпеки і оборони, лідерів Партії регіонів”. „У той же час, - вважають депутати, - ця ситуація не сприятиме збереженню довіри до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який неодноразово обіцяв своїм землякам гарантувати неможливість відновлення будь-яких проявів «епохи ЩЕРБАНЯ» в Сумській області”.

В результаті обговорення єдиного питання порядку денного сесія звернулася до Президента України як гаранта Конституції з пропозицією „вжити необхідних заходів для захисту прав і інтересів жителів Сумської області та не допустити будь-яких проявів, пов`язаних з особою В.ЩЕРБАНЯ, які б спровокували дестабілізацію суспільно-політичної ситуації на Сумщині”, та невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони для розгляду питання ефективності роботи Генеральної прокуратури України.

Голові Верховної Ради України та головам фракцій політичних партій у ВРУ сесія пропонує створити депутатську тимчасову комісію з контролю за ходом розслідування органами прокуратури кримінальних справ щодо діяльності В.ЩЕРБАНЯ на Сумщині.

Прем`єр-міністра України депутати Сумської облради просять врахувати позицію громади Сумщини у разі виникнення питання поновлення В.ЩЕРБАНЯ на державній службі.

До Генерального прокурора України сесія облради звернулася з пропозицією „забезпечити оперативне, всебічне і неупереджене розслідування діяльності В.ЩЕРБАНЯ та заходи щодо захисту свідків по його справах і довести мешканцям Сумщини, що всі громадяни рівні перед законом, а покарання за скоєні злочини є невідворотнім”. І, нарешті, міністру внутрішніх справ було запропоновано в найближчий термін документально обґрунтувати свої публічні заяви про незаконну діяльність В.ЩЕРБАНЯ, зокрема, на Сумщині.

Під час виступу на сесії голова Сумської ОДА Ніна ГАРКАВА назвала повернення В.ЩЕРБАНЯ в Україну „зухвалим” і зажадала „конкретних, фахових і компетентних висновків” правоохоронців. Начальник УМВС України в Сумській області Володимир ГОРПИНЧЕНКО заперечив факт перебування на даний момент В.ЩЕРБАНЯ на Сумщині. „Я такими даними наразі не володію”, - сказав він. Про обурення нинішньою ситуацією навколо звільнення екс-губернатора Сумщини на поруки від імені депутатів Сумської міської ради розповів секретар міськради Петро ГУЧЕНКО. Він також повідомив, що керівники фракцій НСНУ, БЮТ, КПУ та „Громадянської ініціативи „Нічний дозор” у Сумській міськради напередодні також підписали подібне звернення.

Голова Сумської обласної ради В’ячеслав ШАПОШНІК повідомив, що у суботу, 11 листопада, в Сумах пройде масова акція протесту. У залі з пожвавленням сприйняли інформацію голови обласної молодіжної громадської організації „Студентське братство Сумщини” Володимира ЧЕПІКА про те, що на мітингу у суботу студенти оголосять „початок акції по збору коштів на сухарі ЩЕРБАНЮ”. Депутат від НСНУ юрист Віталій МОІСЕЄНКО зазначив, що „поведінка слідчого генпрокуратури, який відпустив ЩЕРБАНЯ на поруки народних депутатів - це знущання над здоровим глуздом, над принципами досудового слідства та прокурорського нагляду”. За його словами, цей слідчий “зганьбив сотні відданих своїй справі прокурорів”.

На пропозицію депутата облради від КПУ Діани РОХМАНОВОЇ сесія погодилася також рекомендувати міським та районним радам Сумщини провести відповідні обговорення ситуації навколо прибуття В.ЩЕРБАНЯ в Україну та дати свою оцінку останнім подіям у зв’язку з цим.

Голова Сумської облради В.ШАПОШНІК повідомив УНІАН, що рішення сесії підпише вже сьогодні та забезпечить негайне направлення звернення облради до адресатів.

Коментуючи на прохання УНІАН підсумки сесії, голова Сумської обласної організації Всеукраїнської громадської організації „Антикримінальний вибір” Іван БОРШОШ зазначив, що „рішення сесії є цілком прогнозованим, адже сумчани як ніхто інший знають ціну „правління по-щербанівськи”. Він вважає, рішення рад нижчого рівня з приводу обговорюваної ситуації повинні стати “головними аргументами для керівництва держави, силових структур, політиків і простих виборців при визначенні подальшої політичної долі В.ЩЕРБАНЯ”.