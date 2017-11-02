У Раді вимагають від РНБО ввести санкції проти російської нафтової компанії

РНБО має накласти санкції на російську нафтову компанію, яка фінансує війну в Україні. Про це на своїй сторінці в Facebook народний депутат від УКРОПу Віталій Купрій.

"Під час гібридної війни Росії на території України цілком успішно веде свій бізнес російська нафтова компанія «Татнафта», яка посідає шосте місце в РФ за обсягом видобутку нафти", - пише нардеп.

На офіційному сайті компанії зазначається, що на українській території існує мережа зі 103 АЗС, 11 нафтобаз та 1 газонаповнюючої станції в Полтавській і Харківській областях, що входять до складу «Татнафта-АЗС-Україна» (ООО «Татнефть-АЗС-Украина»).

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Нардеп зазначає, що відповідно до річного звіту «Татнафти», за час військової агресії вона профінансувала бюджет Росії на 8 мільярдів доларів. І це без врахування 2017 року. При цьому, компанія незаконно веде свою діяльність на окупованих територіях України.

"Таким чином, частина коштів до російського бюджету сплачується за рахунок ведення бізнесу на території нашої держави та її окупованих територіях", - наголошує Купрій.

Наразі «Татнафта» хоче стати єдиним постачальником палива для Міністерства оборони РФ. Відповідний запит уряду РФ направив Президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов.

"Проте, відповідно до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року, в переліку юридичних осіб, до яких застосовуються санкції «Татнафти» та її дочірніх підприємств немає взагалі! І це тоді, коли країна-агресор продовжує бойові дії й окупацію України, щодня гинуть наші українські люди. Це відбувається та фінансується в тому числі й за рахунок діяльності «Татнафти», яка несе загрозу національній безпеці України", - написав народний депутат.

Купрій зазначив, що направив депутатське звернення Президенту Петру Порошенку та Секретарю РНБО Олександру Турчинову з вимогою негайного запровадження санкцій відносно російської нафтової компанії «Татнафта».