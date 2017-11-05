Під час рейду у Львові нікого примусово не затримували, тільки вручили повістки - представник ЗСУ

Заступник начальника Управління зв'язків із громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович заявив, що рейд у Львові із виявлення осіб, які ухиляються від строкової служби, пройшов без примусових затримань.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "112 Україна".

За словами Венсковича, поліція проводила свій рейд, а представники військового комісаріату вручили в цей час повістки тим, хто ухилявся від призову.

"Зараз в Україні проходить чергова призовна кампанія. Як стало відомо, у Львові представники військового комісаріату вручили повістки тим, хто ухилявся від призову. Ніякого примусового затримання не було", - сказав Венскович.

Він підкреслив, що, згідно з чинним законодавством, організація призовної кампанії в першу чергу покладається на місцеві органи влади.

"Кожен громадянин зобов'язаний з початком призовної кампанії в 10-денний термін прибути до призовної дільниці для з'ясування своїх облікових даних. Якщо він цього не зробив, призовна комісія ухвалює рішення щодо оповіщення та застосування стосовно цього призовника адміністративної або кримінальної відповідальності", - зазначив Венскович .

За його словами, військові не можуть затримувати громадян, перевіряти документи.

"У військових таких повноважень немає, і вони цього не роблять", - підкреслив Венскович.

"Як мені відомо, у Львові Нацполіція проводила свій рейд із перевірки документів у рамках операції "Мігрант", і під час цього рейду співробітники військового комісаріату вручили повістки громадянам, які ухилялися від військової служби", - уточнив він.

Разом із тим Венскович спростував інформацію про брак охочих служити в армії.

"Насправді це не так. У нас багато свідомих громадян, які добровільно приходять до військкоматів. Осінній призов 2017 року відбувається відповідно до затвердженого плану, показники виконуються", - підсумував він.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що поліція не влаштовує облави на призовників для їх примусової доставки до військкоматів. За словами Князєва, інформація про облави, які влаштовуються правоохоронцями на призовників, не відповідає дійсності та є провокацією. Він додав, що правоохоронцям "є чим зайнятися", а поліція ніколи не втручається в справи Збройних сил.

Читайте такожУ Львівській ОДА схвалюють рейди на нічні клуби з метою пошуку призовників

Як повідомляв УНІАН, користувачі Facebook писали, що в ніч на 4 листопада в центрі Львова кілька десятків військових разом із поліцейськими заблокували виходи з провулку Крива Липа, де розташовано популярні серед молоді розважальні заклади. За даними користувачів, військові перевіряли документи в усіх молодих людей призовного віку.

Прес-секретар Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська у коментарі УНІАН спростувала інформацію про участь співробітників поліції в нічному рейді.

Офіційних коментарів від місцевої влади, силовиків та обласного військового комісара в суботу й сьогодні, 5 листопада, УНІАН поки отримати не вдалося.

Того ж дня голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив, що схвально ставиться до проведення рейдів із метою виявлення молодих людей, які ухиляються від призову.