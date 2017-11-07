Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе повернути Крим
Умеров підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України.
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання Україною автономії кримських татар надасть додаткові аргументи для повернення Криму. Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.
"Право на самовизначення - невід'ємне право будь-якого народу ... У Криму повинна бути як мінімум кримськотатарська автономія", - зазначив Умеров.
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Водночас він підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України. Також Умеров зазначив, що статус кримських татар, як корінного народу Криму і України присвоєний постановою, яка не є законодавчим актом.
"Тому треба прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу України", - вважає Умеров.
У разі прийняття відповідної поправки до Конституції, це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова.
"Можна буде говорити, що ми готові вирішувати проблеми корінного народу, ми готові вирішити питання про реалізацію права на самовизначення, ми готові і будемо вирішувати їх проблеми, пов'язані з асиміляцією і так далі", - посянив Умеров.
Нагадаємо, у травні цього року президент України Петро Порошенко заявляв, що майбутня кримськотатарська автономія врахує також права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові.
11 травня робоча комісія з напрацювання змін до Основного закону України щодо Криму визначила параметри своєї роботи щодо законодавчого встановлення статусу кримських татар в складі унітарної України.
14 травня Порошенко висловив сподівання, що Конституційна комісія найближчим часом визначить формат майбутньої кримськотатарської автономії.