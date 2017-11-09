Парламент сьогодні розгляне зміни до держбюджету-2017 та законопроект про приватизацію держмайна (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та низку питань економічної і аграрної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням парламент розглядатиме законопроект про житлово-комунальні послуги, після чого перейде до змін до бюджету.

Серед питань економічної політики, зокрема, законопроект про приватизацію державного майна. Також депутати розглядатимуть зміни до деяких законів про захист економічної конкуренції.

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Крім того, ВР планує розглянути законопроект про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Серед інших питань, які сьогодні планується розглянути, законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Також парламент має розглянути законопроект про державні символи України.