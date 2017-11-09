У Житомирі проходить чергова сесія міської ради

В Житомирі проходить чергова сесія міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, участь у роботі сесії беруть Житомирський міських голова Сергій Сухомлин, секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж, депутати, керівники міських структур та установ, активісти та представники громадськості міста.

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Як і відбувається зазвичай, сесію розпочали виконанням гімну України.

На порядку денному сесії, зокрема, чимало земельних питань.

Раніше у Житомирі визначили переможця конкурсу зі створення зони відпочинку у місті.