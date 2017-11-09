Міністр оборони Угорщини відмовився відповідати на запитання про використання НАТО як інструменту шантажу

Міністр оборони Угорщини Іштван Сімічко відмовився відповідати на запитання УНІАН щодо використання Будапештом Північноатлантичного альянсу як інструменту шантажу в питанні закону про освіту.

Як передає власний кореспондент УНІАН із штаб-квартири НАТО, де проходить засідання міністрів оборони Альянсу, на запитання, чому для Будапешта є прийнятним використовувати НАТО як інструмент для шантажу України і як довго Угорщина блокуватиме засідання Комісії Україна - НАТО на рівні вищому за рівень послів, міністр відповів: "Якщо вам потрібне інтерв'ю...".

На це кореспондент УНІАН уточнив, що "потрібний короткий коментар: декілька слів стосовно цього".

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Сімічко пообіцяв, що зробить це "наступного разу". Кореспондент УНІАН зауважив, що міністр "стоїть перед журналістами прямо зараз".

Тоді міністр оборони Угорщини сказав: "Це особливий закон в Україні, ми повинні це обговорювати. Ми підтримуємо Україну, у нас є українські солдати, які були поранені та прибули до Угорщини. Нам потрібний правильний закон про освіту".

На уточнююче запитання УНІАН, чому в даному питанні Будапешт використовує Альянс та блокує засідання Комісії Україна – НАТО, Сімічко відреагував: "Дуже дякую".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Угорщина заявила, що виступає проти проведення 6 грудня у Брюсселі засідання Комісії Україна - НАТО.

За словами керівника МЗС Угорщини Петера Сійярто, Угорщина до початку вересня була серед тих, хто «найголосніше й найактивніше» за це виступав, але після ухвалення освітнього закону в Україні почувається так, ніби «отримала удар у спину». Він наголосив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може прийняти стан, коли, за твердженням Сійярто, закон відбирає вже попередньо здобуті права національних меншин.

Він зауважив, що на даний час немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

8 листопада віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що в Північноатлантичному альянсі стурбовані позицією Угорщини, яка блокує засідання Комісії Україна - НАТО. Вона висловила сподівання, що союзники «будуть розмовляти з Будапештом, використовуючи об'єктивні аргументи».

«Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона демонструє в рамках свого незадоволення мовною статтею закону про освіту. Наші спроби діалогу розбиваються об неготовність з боку угорської сторони. І ми бачимо серйозну стурбованість в НАТО стосовно того, що один з членів Альянсу блокує ефективний розвиток подальших та запланованих зустрічей між Україною та НАТО, і це сприймається дуже негативно, як неприйнятна поведінка, і є зацікавленість в тому, щоб вирішити це питання на двосторонньому рівні між державами. Ми бачимо, що наших ініціатив недостатньо, і тому ми розраховуємо на те, що наші партнери будуть розмовляти з Угорщиною з точки зору об'єктивних аргументів», - заявила вона.

«Ми просимо партнерів напряму розмовляти з угорськими керівниками», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.