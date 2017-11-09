Голова Пентагону заявив про зростання занепокоєння у США щодо порушення Росією угод
За словами Меттіса, США намагаються повернути Росію до виконання угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс констатував, що у США останніми роками зростає занепокоєння у зв’язку з небажанням Росії діяти у відповідності до досягнутих та підписаних раніше домовленостей та угод.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції в рамках засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.
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За словами Меттіса, в рамках засідання, зокрема, мова йшла про порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (IRNF)), що був підписаний між США та СРСР у грудні 1987 року.
"Ми повинні поважати суверенітет іншої держави. Коли ви укладаєте і підписуйте угоди, ви повинні виконувати ці домовленості. За декілька років ми переконалися, що Росія порушує IRNF, і наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути Росію до виконання угоди, як це у випадку з Віденськими домовленостями, Мінськими угодами, Гельсінськими угодами. Наше занепокоєння щодо небажання Росії жити у відповідності до досягнутих домовленості та підписаних угод зростає", - сказав Меттіс.
Як повідомляв УНІАН, США раніше звинувачували Росію у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).
Разом з тим у Росії заявляли, що виконують ДРСМД.
Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть проводити випробування і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.