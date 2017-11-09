Голова Пентагону заявив про зростання занепокоєння у США щодо порушення Росією угод

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс констатував, що у США останніми роками зростає занепокоєння у зв’язку з небажанням Росії діяти у відповідності до досягнутих та підписаних раніше домовленостей та угод.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції в рамках засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

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За словами Меттіса, в рамках засідання, зокрема, мова йшла про порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (IRNF)), що був підписаний між США та СРСР у грудні 1987 року.

"Ми повинні поважати суверенітет іншої держави. Коли ви укладаєте і підписуйте угоди, ви повинні виконувати ці домовленості. За декілька років ми переконалися, що Росія порушує IRNF, і наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути Росію до виконання угоди, як це у випадку з Віденськими домовленостями, Мінськими угодами, Гельсінськими угодами. Наше занепокоєння щодо небажання Росії жити у відповідності до досягнутих домовленості та підписаних угод зростає", - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, США раніше звинувачували Росію у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Разом з тим у Росії заявляли, що виконують ДРСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть проводити випробування і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.