Німецькі соціал-демократи вирішили не об'єднуватися з блоком Меркель, але продовжать підтримувати Україну - посол

Соціал-демократична партія Німеччини, яка після виборів до Бундестагу вирішила не об'єднуватися з блоком партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) у коаліцію, продовжить підтримувати Україну навіть в опозиції. Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

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"Зовнішньополітичний речник фракції СДПН у Бундестагу Нільс Аннен: соціал-демократи і надалі підтримуватимуть Україну, навіть в опозиції", - написав Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Німеччині відбулися парламентські вибори. За їх результатами перемогу здобув очолюваний канцлером Ангелою Меркель блок ХДС/ХСС, який підтримали 33% виборців. За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з колишнім президентом Європарламенту Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців. У попередньому скликанні парламенту саме ХДС/ХСС та СДПН сформували коаліцію.

На третьому місці за результатами вибори правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АДГ) з 12,6% голосів. Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) з 10,7%, Ліва партія - з 9,2% і "Союз-90"/"Зелені" - з 8,9%. Нині у ФРН відбуваються перемовини щодо формування нової коаліції.