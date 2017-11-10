Радіолокаційні засоби та підготовка медиків: Чалий розповів, що передбачає допомога США для України

Оборонний бюджет США передбачає виділення Україні $350 млн в якості військової допомоги та суттєве розширення її напрямів.

Про це написав посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook.

Також проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру.

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"До нього також включено кошти на реабілітацію наших поранених воїнів у медичних установах Сполучених Штатів, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері", - зазначив український посол.

"Вперше пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - розповів Чалий.

Законопроект має бути проголосований Сенатом і Палатою представників перед поданням на підпис Президентові США.

"Позиція обох палат американського парламенту вкотре підкреслює високий рівень двопалатної і двопартійної підтримки України в протистоянні агресії Кремля", - зазначили в українському посольстві.

Як повідомляв УНІАН, уомітети з питань Збройних сил Палати представників США та Сенату затвердили проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, який передбачає $350 мільйонів військової допомоги для України, в тому числі у вигляді летального зброї. При цьому вводиться обмеження на використання половини цієї суми.