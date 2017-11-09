У Конгресі США затвердили оборонний бюджет, який передбачає $350 мільйонів для України

Комітети з питань Збройних сил Палати представників США та Сенату затвердили проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, який передбачає $350 мільйонів військової допомоги для України, в тому числі у вигляді летального зброї.

Про це йдеться в доповіді на сайті сенатського комітету Конгресу США у справах збройних сил.

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При цьому вводиться обмеження на використання половини цієї суми до тих пір, поки голова Пентагону не завірить Конгрес в тому, що Україна зробила істотні кроки у проведенні інституційних реформ в оборонній сфері, що критично важливі для розширення військової допомоги.

Загалом документ передбачає виділення $4,6 млрд до 2018 фінансовому році на Європейську ініціативу стримування для підтримки союзників НАТО і посилення військового потенціалу США в Європі.

В цілому ж на оборонні потреби передбачається виділення $700 млрд.

Як повідомляв УНІАН, комітети з питань збройних сил Сенату і Палати представників США схвалили виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (РСМД).

Зазначена сума буде спрямована на розробку заходів "у відповідь на порушення Росією договору про РСМД, включаючи програму досліджень і розробок з наземної ракету середньої дальності, що не призвело б до порушення угоди з боку США", - йдеться в тексті.