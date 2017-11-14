Проект "Стіна": журналісти дізнались, хто отримує мільйони за облаштування кордону (відео)

На проект «Стіна» на українсько-російському кордоні вже витрачено 680 млн грн, а підрядника для реалізації проекту Держприкордонслужба обрала без конкурсу.

Про це йдеться у сюжеті "Наші гроші" проекту Bihus.info.

"Генеральних підрядників із будівництва "Стіни" ДПСУ обрала без конкурсних процедур у закритому режимі. У службі не змогли пояснити причини обрання нинішніх підрядників. Основним критерієм при відборі генпідрядників проекту була наявність дозволів по будівництву військових об`єктів", - йдеться у розслідуванні.

При цьому, як повідомляють журналісти, за версією ДПСУ, такий допуск має надаватися СБУ. При цьому в СБУ повідомляють,що дозволи фірмам, які працюють над проектом "Стіна" не передбачені.

Зазначається, що над інженерно-технічним облаштуванням кордонів працює 13 генпідрядників. Серед них 2 державних автодори, та 11 - приватних компаній.

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Також вказується, що найбільші генпідряди отримали харківські компанії. Зокрема "Скорпіон-РП", "Констракшн груп інтернешенал", "Будцентр Вітязь".

Фірма “Скорпіон-РП” отримала замовлення майже у 50 млн грн, “Констракшн груп інтернешенал” отримала замовлення від прикордонників замовлення на 58 млн грн. А компанія“Витязь” - один з найбільших генпідрядників Стіни. За будівництво кордону компанія отримала 65 мільйонів гривен.

Окрім фінансування безпосередньо облаштування кордону, 59,5 млн грн проекту витратили на купівлю бойових бронемашин “Тритон” у заводу “Кузня на Рибальському” Петра Порошенка.