Журналіст The New York Times: скандальна карта зі "спірним" Кримом не буде змінена

Журналіст The New York Times Іван Нечепуренко повідомив РБК, що Міністерство закордонних справ України не переконало видання змінити на карті, що ілюструє матеріал про Крим, позначення "спірна" територія, "окупована". Він пояснив, як у редакції визначають статус території.

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"Такий же спосіб оформлення карт використовується газетою для всіх спірних територій. Наприклад, для Голанських висот (оспорюються Ізраїлем і Сирією - РБК) або для Кашміру (оспорюється Індією і Пакистаном - РБК). Карта перемальовуватися не буде", - наводить російське агентство слова журналіста.

Раніше він заявив, що не має відношення до опублікованої карти. Ілюстрацію не погоджували з авторами матеріалу.

Карта ілюструє матеріал Нілу Макфаркуара та Івана Нечепуренко "В путінському мосту в Крим буде більше символізму, ніж руху на ньому". Стаття була опублікована 11 листопада.

"Крим не є "спірною" територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий - РФ", - написала в Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца. Вона зазначила, що від імені України домагатися виправлення помилки. У виданні заявили, що "питання розглядається".