Названі топ-10 нардепів, які ігнорують голосування в Раді (інфографіка)

Комітет виборців України склав рейтинг ТОП-10 депутатів, які ігнорують голосування у ВР. Згідно з даними КВУ, деякі нардепи з майже 11 тисяч голосувань взяли участь лише в 50-ти.

Серед десяти народних депутатів, які пропустили найбільше голосувань за три роки Сергій Льовочкін («Опозиційний блок»), Сергій Клюєв (позафракційний), Вадим Рабінович («Опозиційний блок»), Костянтин Жеваго (позафракційний), Андрій Білецький (позафракційний), Сергій Ларін ("Опозиційний блок"), Юхим Звягільський ( "Опозиційний блок"), В'ячеслав Богуслаєв («Воля Народу»), Юлія Льовочкіна («Опозиційний блок"), Дмитро Ярош (позафракційний).

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За три роки було проведено 10 945 голосувань. З них Сергій Льовочкін взяв участь у 51 голосуванні (натиснув «за», «проти» або «утримався»), Сергій Клюєв - 54, Вадим Рабінович - 157, Костянтин Жеваго - 215, Андрій Білецький - 229, Сергій Ларін - 234, Юхим Звягільський - 246, В'ячеслав Богуслаєв - 283, Юлія Льовочкіна - 286, Дмитро Ярош - 296.

Приміром, Дмитро Ярош ще жодного разу не проголосував за час роботи сьомої сесії ВР. Останній раз нардеп голосував у липні 2017р. Сергій Льовочкін останній раз голосував у вересні 2017.

При цьому окремі з вказаних народних депутатів регулярно відвідували засідання ВР, однак свідомо не голосували. Так, за три роки Льовочкін відвідав 47% засідань ВР, але взяв участь лише в 0,47% голосувань. Рабинович відвідав 48% засідань, але голосував в 1% раз.

Як повідомляв УНІАН, раніше КВУ підготував матеріал «ТОП-5 живих ідей комуністів у Верховній Раді», в якому порівняв ідеї і гасла Комуністичної партії України та фракцій ВР нинішнього скликання.