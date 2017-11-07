Ленінська спадщина: опубліковано рейтинг "ТОП-5 живих ідей комуністів у Верховній Раді" (інфографіка)

До сторіччя Жовтневої революції (7 листопада 1917) КВУ підготував матеріал «ТОП-5 живих ідей комуністів у Верховній Раді», в якому порівняв ідеї і гасла Комуністичної партії України та фракцій ВР нинішнього скликання. Цікаво, що незважаючи на заборону комуністичної ідеології в Україні в багатьох фракцій ВР ідеї збігаються з тими, які свого часу підтримувала КПУ.

Серед ТОП-5 живих ідей Компартії у ВР:

1. Заборона продажу землі

2. Проти приватизації

3. Державний патерналізм

4. Критика МВФ

5. Популістські гасла на соціальну тематику

Окремі ідеї КПУ використовують у своїй риториці всі фракції ВР. Однак найчастіше риторика збігається з комуністичною у представників Радикальної партії Олега Ляшка, «Опозиційного блоку» і ВО «Батьківщина».

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Зокрема, як і КПУ, Радикальна партія, "Оппоблок" і «Батьківщина» активно критикують МВФ, виступають проти продажу землі та приватизації державних підприємств. Всі без винятку фракції ВР підтримують в різному вигляді ідею про державного патерналізму (безкоштовна освіта, медицина, тарифи на ЖКГ), використовують норми партійної диктатури і підтримують популістські гасла соцтематику.

«Це дослідження не означає, що всі, хто критикують МВФ або виступають за збільшення ролі держави є комуністами. Однак воно показує, наскільки схожою може бути риторика у політичних сил з нібито різною ідеологією. Через брак потужних лівих партій їх ідеї стали використовувати партії ліберального спрямування, а також політики, які активно критикували Компартію і, зокрема, П. Симоненко, в минулому», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

При аналізі враховувалися офіційні заяви ключових спікерів фракцій ВР, положення передвиборних програм партій, а також кандидатів у президенти на виборах 2014 року.

Нагадаємо, що 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність Комуністичної партії України.