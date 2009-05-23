Ульянченко назвала головне завдання Секретаріату і НСНУ

Новопризначений керівник Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає своїм головним завдання на цій посаді зробити Секретаріат дорадчим органом глави держави.

Про це вона сказала в ефірі програми “Свобода на Інтері”.

В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що перше завдання, яке поставив перед нею Президент, – щоб секретаріат одержав статус його дорадчого органу.

За її словами, Секретаріат Президента має допомагати главі держави виконувати його функції.

«Моє завдання – щоб Секретаріат Президента не був фабрикою розбіжностей, якихось недомовленостей», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона зазначила, що Президент Віктор ЮЩЕНКО завжди бажав і бажає вести діалог з політичними та економічними елітами, суспільством, громадськими організаціями.

В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що Секретаріат Президента за її керівництва не буде автономним гравцем, він завжди буде відкритим для діалогу з усіма інститутами.

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Як новообраний голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що основне завдання НСНУ - максимальне сприяння обранню Віктора ЮЩЕНКА на другий президентський термін.

«Завдання партії – зробити все, щоб лідер політичної сили, голова партії виграв вибори», - зазначила В.Ульянченко, відповідаючи на питання про основне завдання і мету «Нашої України».