У Лаврова обурені розміщенням українського ресурсу "Миротворець" на американських серверах

У міністерстві закордонних справ Росії обурені розміщенням українського ресурсу «Миротворець» на американських серверах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Ось цей одіозний, страшний, що суперечить всім нормам у сфері захисту ЗМІ та журналістів ресурс український «Миротворець» тепер розташований на американських серверах, і Вашингтон на це заплющує очі», - сказала вона.

За словами Захарової, цей ресурс публікує особисті дані тих, кого «київський режим вважає своїм противником, у тому числі персональні дані журналістів, які відвідували Донецьк і Луганськ».

«Оприлюднені навіть дані російських військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції в Сирії. Все це робилося з подачі офіційної влади в Україні», - підкреслила представник російського МЗС.

Читайте такожВ ООН закликали Нацполіцію вжити заходів для видалення персональних даних з сайту "Миротворець"

На її думку, «Миротворець» «ставить хрест на загальноприйнятих нормах щодо захисту прав людини, журналіста від довільного незаконного втручання в особисте життя, ставить під загрозу безпеку людей».

Захарова вважає, що сайт закликає до «розправ і поширює екстремістську ідеологію», але йому дозволяють спокійно базуватися на американській території.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році сайт «Миротворець» опублікував персональні дані журналістів українських і західних ЗМІ, акредитованих у так званій «ДНР». Спочатку в цій базі даних налічувалося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістська спільнота висловило обурення такими діями.

7 липня 2017 Нацполіція розпочала кримінальне провадження у діяльності сайту «Миротворець», «на якому, починаючи з серпня 2014 року, публікуються персональні дані тисяч людейк, у тому числі працівників медіа і громадських активістів, яких називають там «особами, які підтримують діяльність збройних груп за тероризм».

В ООН такий крок викликав схвалення: «Управління верховного комісара ООН з прав людини вітає такий крок і закликає владу провести ретельне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних осіб з сайту».