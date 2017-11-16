Україна демонструє достатньо скромні результати у боротьбі з корупцією - Ган

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що Україна демонструє достатньо скромні результати у боротьбі з корупцією. Про це єврокомісар повідомив в інтерв'ю «UA:Перший».

«У плані боротьби з корупцією, на мій погляд, фактичні результати достатньо скромні. Я вважаю, за цим має пильно стежити влада, уряд та інші її органи. Справа не лише у заснуванні інституцій чи наявності необхідного законодавства, а й у тому, як воно реалізується. Саме у практичному втіленні ми вбачаємо серйозне недопрацювання, і на нього слід звернути особливу увагу. Якраз щодо цього у міжнародної спільноти дедалі більше вичерпується терпіння», - сказав Ган.

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При цьому єврокомісар зазначив, що в ЄС вітали впровадження електронного декларування в Україні, по тому півтора мільйони людей задекларували своє майно.

«Але, якщо я не помиляюся, перевірено поки що тільки близько сотні. Сто із півтора мільйона - це не результат. Крім того, які наслідки? Що відбувається далі? Адже все це має бути націлено на покращення ситуації», - зазначив Ган.

Крім того він наголосив, що такі органи як Національне антикорупційне бюро України повинні бути забезпечені необхідним інформаційно-технічним обладнанням, а також фахівцями, які мають необхідні знання та досвід такої роботи.

У випадку з Національним агентством із запобігання корупції, єврокомісар зауважив, що «потрібні системи для більш автоматизованої обробки декларацій». За його словами, слід зосередитися на реальному результаті.

Також єврокомісар вважає, що потрібно наполегливо і самовіддано працювати, аби домогтися позитивних змін у боротьбі з корупцією.

«Саме такої відданості у боротьбі проти корупції бракує найвищим органам влади країни. Необхідно використовувати усі можливості і надати відповідним інституціям знаряддя і ресурси для втілення в життя того, що вже існує на папері», - сказав Ган.

«Водночас ми чудово розуміємо, що Україна перебуває у дуже скрутному становищі. Країна досі у певному стані війни з усіма відповідними наслідками, серед яких - внутрішньо переміщені особи. Водночас, все суспільство та уся країна потребують модернізації. Тож існує багато рівнів труднощів, і ми це чудово розуміємо. Тому ми усвідомлюємо, що не усе можна втілити щонайменше в узгоджений нами термін. Однак з іншого боку, ми хочемо бачити конкретні зрушення», - додав Ган.