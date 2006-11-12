Янукович допоможе Тарасюку піти

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ має намір ініціювати перед Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Верховною Радою питання звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 11 листопада в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Я зараз однозначно поставлю питання перед Президентом і парламентом», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, висловив подив з приводу позиції Б.ТАРАСЮКА щодо опозиційності чинному уряду.

«Як я можу ставитись до міністра, який заявив, що він в опозиції до уряду? А що це означає? Це означає, що він не погоджується з програмою уряду. Але якщо ти чоловік, якщо у тебе є принципи, напиши сам заяву і піди. А якщо ні – і ти цього не хочеш робити, звичайно ж, ми тобі допоможемо. Це однозначно», - сказав прем`єр. (УНІАН: 6 листопада Б.ТАРАСЮК заявляв, що він не «в опозиції до уряду, а партія, головою якої я є (Народний рух України), в опозиції до більшості у Верховній Раді»).

Крім того, прем`єр повідомив, що «завдяки позиції» МЗС, було зірвано його зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Тері ДЕВІСОМ. Зокрема, прем`єр повідомив, що зустріч була зірвана через те, що голова Ради Європи «затримався на ланчі у міністра закордонних справ».

«Це питання міжнародних відносин. І коли сидить людина така несумлінна і безвідповідальна, як Б.ТАРАСЮК, він думає, що В.ЯНУКОВИЧУ робить погано? Він робить погано країні», - відзначив прем`єр. (УНІАН: запланована на 6 листопада зустріч в Києві Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ не відбулася. Народний депутат Ганна ГЕРМАН пояснила, що зустріч не відбулася через Б.ТАРАСЮКА. Водночас в офісі Генсека Ради Європи повідомили, що Т.ДЕВІС не зміг зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ через зміну планів українського прем`єра, який вирішив взяти участь у церемонії покладення квітів з нагоди звільнення Києва від нацистської окупації).

А що стосується міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, то В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що він має у своєму розпорядженні довідку про підсумки перевірки Головним контрольно-ревізійним управлінням, в якій зафіксована маса порушень у використанні військового майна.

При цьому прем`єр наголосив, що в даному питанні слід дочекатися висновків правоохоронних органів.

«Я не хочу про це говорити доти, доки ми не одержимо відповідні висновки правоохоронних органів, а, можливо, й суду», - сказав прем`єр.