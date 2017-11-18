Білорусь підтвердила, що українського журналіста звинувачують у шпигунстві. Він в ізоляторі КДБ - посол

Посол України в Білорусі Ігор Кизим отримав підтвердження про причини затримання в Мінську кореспондента Українського радіо Павла Шаройка – КДБ Білорусі звинувачує його в шпигунстві.

Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

"Відразу, як нам повідомили про це (затримання Шаройка, - ред.), ми направили відповідну ноту щодо доступу до затриманого. Цей допуск був наданий, наш консул зустрічався з Шаройком, щоб з'ясувати, в яких умовах він утримується і щоб він на них не скаржився. Потім відбулася зустріч нашого консула з дружиною Шаройка і адвокатом", - заявив посол.

Також дипломат розповів про його місцезнаходження - журналіста помістили в слідчий ізолятор КДБ в Мінську.

"Після затримання були названі причини - це звинувачення в шпигунстві згідно КК Білорусі. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі КДБ під слідством", - заявив він.

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Проте МЗС Білорусі все ще не дало офіційного коментаря про затримання українського журналіста.

При цьому МЗС України вже направило ноту колегам з Білорусі по справі Шаройка. Вона призначалася для зустрічі українського консула із затриманим. Журналіста затримали ще 25 жовтня. Консул відвідав українця в СІЗО і поспілкувався з його родиною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що 25 жовтня в Мінську був затриманий власний кореспондент «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишній власний кореспондент агентства УНІАН в Мінську, громадянин України Шаройко. У Міністерстві закордонних справ України в коментарі УНІАН повідомили, що вживають заходи в справі захисту Шаройка. Посольство України в Білорусі вживає всіх заходів для з'ясування причин затримання Шаройка.