Порошенко вніс до парламенту законопроект "Про дипломатичну службу"
Основним завданням проекту є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру.
Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради України як невідкладний проект закону «Про дипломатичну службу». Про це повідомила прес-служба глави держави.
«Законопроект розроблено з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу, а також задля уніфікації із положеннями закону України «Про державну службу», - йдеться у повідомленні.
Основним завданням проекту є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
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Законопроект визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.
Очікується, що прийняття цього проекту закону сприятиме комплексній модернізації дипслужби та забезпечить єдність підходів у правовому регулюванні особливостей дипломатичної служби як складової частини державної служби.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада президент України Петро Порошенко заявляв, що Верховна Рада у грудні ухвалить нову редакцію закону про дипломатичну службу.
На думку глави держави, ухвалення даного закону не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії, затвердженої в Стратегічному оборонному бюлетені, та формування армії.