Порошенко вніс до парламенту законопроект "Про дипломатичну службу"

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради України як невідкладний проект закону «Про дипломатичну службу». Про це повідомила прес-служба глави держави.

«Законопроект розроблено з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу, а також задля уніфікації із положеннями закону України «Про державну службу», - йдеться у повідомленні.

Основним завданням проекту є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

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Законопроект визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.

Очікується, що прийняття цього проекту закону сприятиме комплексній модернізації дипслужби та забезпечить єдність підходів у правовому регулюванні особливостей дипломатичної служби як складової частини державної служби.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада президент України Петро Порошенко заявляв, що Верховна Рада у грудні ухвалить нову редакцію закону про дипломатичну службу.

На думку глави держави, ухвалення даного закону не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії, затвердженої в Стратегічному оборонному бюлетені, та формування армії.