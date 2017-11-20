У КДБ Білорусі заявили про "незаперечні" докази "шпигунської діяльності" українського журналіста Шаройка

У Комітеті державної безпеки Білорусі заявляють про «переконливі докази шпигунської діяльності» затриманого українського журналіста Павла Шаройка в Білорусі і створенні ним агентурної мережі.

Про це повідомив представник Комітету державної безпеки Республіки Білорусь сьогодні в ході брифінгу в Мінську, який транслював Національний прес-центр Республіки Білорусь.

«25 жовтня 2017 року було Комітетом державної безпеки при проведенні агентурної акції на гарячому затримано кадрового співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Павла Шаройка. З урахуванням досвіду його роботи в якості керівника прес-служби ГУР Міноборони для прикриття йому визначена посада кореспондента громадської національної ТРК Україна. У Білорусі Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері», - заявив він.

За словами представника КДБ Білорусі, щодо Шаройка порушено кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу Білорусі - «шпигунство», і ухвалено рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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«В ході проведених слідчих дій отримані переконливі докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Республіки Білорусь», - додав він.

«Під час обшуку у затриманого виявлено копії розвідувальних донесень, спрямованих ним раніше в центр», - сказав також представник КДБ.

Крім того, з його слів, при збиранні секретних матеріалів затриманий громадянин Республіки Білорусь, який здійснював шпигунську діяльність на користь України.

«Білорус свою провину визнав і повідомив, що за завданням української військової розвідки за грошові винагороди займався збором і передачею інформації про обороноздатність Республіки Білорусь. Відносно нього порушено кримінальну справу за ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь - «зрада державі», - заявив також він.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську КДБ Білорусі затримав власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройка. За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизими, Шаройка звинувачують в шпигунстві і утримують в слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.