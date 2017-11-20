Україна відкликала секретаря посольства, якого Білорусь оголосила персоною нон грата

Україна відкликала з Мінська першого секретаря посольства України Ігоря Скворцова, якого Білорусь оголосила персоною нон грата. Про це заявив посол України Ігор Кизим, повідомляє Tut.by.

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За його словами, українська сторона на прохання білоруської відкликала з Мінська першого секретаря посольства України Ігоря Скворцова. Посол повідомив, що Скворцов покинув Білорусь після 25 жовтня, але конкретну дату не уточнив.

Нагадаємо, Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України Ігоря Скворцова.

У Білорусі вважають, що координацію розвідувальної діяльності затриманого громадянина України Павла Шаройка здійснював співробітник головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі.