Порошенко про ситуацію в Луганську: ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у зв’язку із загостренням ситуації в окупованому Луганську Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив на позачерговому засіданні Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України, яке він скликав через загострення ситуації в окремих районах Луганської області.

Зазначається, що президент заслухав доповідь щодо останніх подій від керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків. «У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення», - наголосив він.

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Порошенко також доручив українському представнику у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування західних союзників України.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт") заявив, що в окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння було залучено бойовиків ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили про наявність машин військового типу і присутність озброєних осіб, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше було розміщене Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області.