Саратов: російській мові потрібен статус регіональної

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що розпуску нинішнього складу міськради Севастополя, як того в останні дні вимагають деякі народні депутати України, не буде, оскільки «нова міськрада буде удвічі радикальніша».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова представницької влади міста заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам. В.САРАТОВ сказав: «Нинішня міська рада прагне ухвалювати рішення в полі Конституції, законів України, і хоча тим, хто працює в Секретаріаті Президента України, та окремим депутатам України не подобаються наші рішення, так думають наші виборці. Треба просто розуміти, що вони такі ж громадяни України, і держава зобов`язана забезпечити їхні права», - сказав він.

Голова міськради також вважає, що на території Севастополя другою державною мовою повинна бути російська мова. На його думку, «якщо решта населення України не згідна з тим, щоб російська мова стала другою державною, такий статус має бути в тих регіонах, які цього вимагають».

За словами В.САРАТОВА, «ми ніколи не сказали ані слова проти української мови, що хтось не любить українську культуру, але, якщо для громадян України, які абсолютно чесно виконують всі функції щодо держави, чи то сплата податків, чи то служба в армії, російська мова рідна, то точно так само держава повинна поважати своїх громадян. Тому на території Севастополя, чи то Криму, Донецької, Луганської областей повинні бути дві мови – українська та російська, тоді проблему мови в державі буде знято».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Севастопольська міська рада своїм рішенням доручила Управлінню освіти та науки Севастопольської міської державної адміністрації підготувати зміни до Статутів шкіл і внести на затвердження міської ради до 19.08.2009 р. у частині положень щодо мови навчання в такій редакції: «У школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови». Депутати також звернулися в Генеральну прокуратуру України про «перевірку законності Наказу Міністерства освіти та науки України від 26.05.2008 р. № 461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

Своє рішення депутати пояснили високою соціальною напругою, яка нібито склалася серед батьків учнів загальноосвітніх шкіл Севастополя, внаслідок набрання чинності Наказом Міністерства освіти та науки України № 461.