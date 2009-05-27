Лавринович пропонує удосконалити Регламент ВР

Перший заступник голови Верховної Ради, народний депутат України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) пропонує внести зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури.

Відповідний проект постанови за № 4533 зареєстрований 25 травня у Верховній Раді.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, зміни Регламенту необхідні для того, щоб запобігти випадкам внутрішньопарламентської “волокіти” під час підготовки законопроектів до розгляду у сесійному залі.

Проектом постанови передбачається встановити обмежувальний – 60-денний строк головному комітету для підготовки висновку щодо законопроекту, який готується до другого та третього читань. Якщо ж протягом встановленого терміну комітет не визначить своєї позиції щодо внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій та поправок до законопроектів, то порівняльна таблиця, підготовлена секретаріатом комітету, включає всі відповідні пропозиції і поправки, щодо кожної з яких Верховна Рада України і повинна буде визначатися шляхом голосування. Водночас для великих за обсягом проектів встановлюється дещо більший – 90-денний термін для підготовки комітетами відповідних висновків.

“Прийняття даного проекту Постанови Верховної Ради України обумовлено непоодинокими випадками, коли профільні комітети парламенту з тих чи інших причин затягують підготовку висновків щодо законопроектів, які перебувають на їх опрацюванні і мають розглядатися парламентом у режимі другого чи третього читань. Внаслідок цього деякі законопроекти роками перебувають на опрацюванні в комітетах, а їх подальший розгляд парламентом суттєво уповільнюється. До того ж депутатська більшість, сформована в комітеті, може з суто політичних причин блокувати ухвалення висновку щодо небажаного законопроекту, суб’єктом ініціювання якого був представник іншої фракції, тобто зловживати своїм становищем”, - пояснює О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас депутат нагадує, що у частині 3 статті 96 Регламенту Верховної Ради України вміщено приписи, які надають можливості народним депутатам України – суб’єктам права законодавчої ініціативи - дієво впливати на включення до порядку денного сесії законопроекту, щодо якого профільний комітет у 30-денний строк не ухвалив висновку щодо доцільності його включення до порядку денного сесії. “У такий спосіб комітети не можуть блокувати розгляд парламентом законопроектів у режимі першого читання. На жаль, у режимі наступних - другого і третього - читань така правова логіка законодавчої процедури розвитку не отримала. Задля вирішення даної проблеми і пропонуються передбачені цим проектом зміни до Регламенту Верховної Ради України”, - наголошує депутат.