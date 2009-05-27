Ющенко пригрозив референдумом з ухвалення своєї Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає призначення Всеукраїнського референдуму для ухвалення запропонованих ним змін до Конституції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав в інтерв’ю «Независимой газете».

«Якщо політичні сили маніпулюватимуть Конституцією, я призначу всеукраїнський референдум», - сказав В.ЮЩЕНКО

Він підкреслив, що Україні потрібна нова Конституція, яка б чітко розмежувала повноваження гілок влади, забезпечувала їхню ефективну роботу, давала відповідь на низку викликів, що стоять перед державою.

«Так ми знайдемо відповіді на те, як гармонізувати економіку, на організацію соціального життя, як краще утворювати робочі місця... Ми цю політику ніколи не зреалізуємо, доки ми не сформулюємо засади розбудови держави через нову Конституцію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що в цьому процесі дуже важливо мати консолідацію, в тому числі й політичних сил в парламенті. «Надважливо - навколо чого ми об`єднуємося, яких цілей. Якщо ми говоримо про те, що ми об`єднуємося навколо того, щоб принести в Україну демократичну модель розбудови влади, організації відносин між інститутами влади, між центром і регіонами - це треба вітати. Якщо мова йде про те, що це об`єднання слугує тільки одному - як узурпувати і зафіксувати цю узурпацію на різних полях влади на декілька «п`ятирічок», переконаний, що це є виклик, і не тільки українській демократії», - зазначив Президент.

У цьому контексті, відповідаючи на запитання щодо можливого об`єднання БЮТ та Партії регіонів, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що тут мова насправді йде про долю української демократії. Він вкотре застеріг: якщо країна втратить демократію, вона втратить незалежність. «Я одразу призначу референдум, як тільки ці домовленості відбудуться, якщо буде переписуватися Конституція, якщо будуть маніпулювання із Основним Законом, який формує лад у державі», - заявив глава держави.

Він висловив переконання, що сили, «які, починаючи із 2 вересня 2008 року, не один раз підходили до теми закулісної реформи Конституції і розподілу країни «на двох», найбільше бояться тільки одного: суспільної думки, суспільної позиції».