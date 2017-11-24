"Я сказала не це": Собчак влаштувала суперечку через український Крим (відео)

Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на посаду президента РФ, в ефірі влаштувала суперечку з журналістом Олексієм Голубєвим через її слова про окупований Крим.

Представник ЗМІ нагадав, що Собчак заявляла про український Крим. Це сталося в ефірі "Эхо Москвы".

"Я не сказала. От відчувається ваш непрофесіоналізм у всьому... Я сказала не це. Могли б ви знайти точну цитату і ми тоді продовжимо цю розмову. Мені здається, що все-таки вам треба краще готуватися до ефіру", - обурилася кандидат у президенти РФ.

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Після цього між ними сталася суперечка, в ході якої вони звинуватили один одного у непрофесіоналізмі, а Собчак попросила її цитату про Крим "в студію".

"На території РФ діє пріоритет міжнародного права над внутрішнім правом. Я вважаю, що ми порушили міжнародне право, і в цьому сенсі Крим за міжнародним правом, звичайно ж, належить Україні. Ось що я сказала", - наголосила вона.

"Вкрай важливо, з якої точки зору ми дивимося на це питання. Безумовно, питання Криму зараз дуже складне. Його не можна вирішити одним махом руки туди або назад і так далі. Там живуть живі люди... Багато хто дійсно цього хоче і голосували за це і людей не можна ось так, туди-сюди ними жонглювати. Це складне зараз питання. Це величезна геополітична катастрофа, яка сталася з нашою країною", - додала Собчак.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер ЛДПР Володимир Жириновський зажадав «посадити» російську телеведучу Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні. «Ми ж в Кримінальному кодексі ввели статтю, генеральний прокурор має порушувати кримінальну справу, Слідчий комітет - відкрити справу і передати в суд і посадити її років на п'ять», - зазначив Жириновський.

18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.