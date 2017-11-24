Порошенко пообіцяв президенту Румунії змінити освітнє законодавство після консультацій з меншиною

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом пообіцяв змінити освітнє законодавство лише після консультацій з румунською меншиною.

Про це журналістам у Брюсселі розповів президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда".

"Я попросив і президент Порошенко прийняв це, що будь-які подальші зміни чи покращення, які стосуються цього законодавства, оскільки воно стосується румунської меншини, будуть внесені лише після двосторонніх консультацій з румунською владою та з представниками румунської меншини в Україні", - відзначив Йоганніс.

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За його словами, президент Петро Порошенко пообіцяв, що Україна виконає висновок Венеціанської комісії щодо закону. Він додав, що мовний закон непокоїть Румунію, але він сподівається на вирішення цієї проблеми.

"Ми оптимістично налаштовані на те, що віднайдемо добрі та гідні рішення", - резюмував Йоганніс.

Як відомо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин.

Наприкінці вересня Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.