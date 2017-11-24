Понад 90% українців не вважають пріоритетним розвиток відносин з РФ - опитування

Розвиток відносин з Росією сьогодні вважають пріоритетом геополітичної орієнтації України лише 6,8% респондентів.

Про це сказала керівник програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) Юлія Тищенко на брифінгу.

Вона зазначила, що найбільше прихильників цього питання на сході (майже 16%) та на півдні України (10%).

За розвиток зв’язків у рамках СНД виступають 11,9% опитаних українців. В цьому питанні також найбільша підтримка респондентів на сході (26,4%) та на півдні України (майже 15%).

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Водночас Тищенко зазначає, що в питанні зовнішньої політики європейська інтеграція є значним фактором, що поєднує людей. За даними дослідження, 30,6% респондентів віддають перевагу глибокій інтеграції в ЄС, ще 30,6% – розвитку двосторонніх зв’язків з європейськими країнами.

Незважаючи на позитивну оцінку процесу підписання угоди про асоціацію України з ЄС, 51% респондентів вважають, що Україні потрібно опиратися на власні сили та підтримувати незалежність.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2 вересня – 25 жовтня в 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Криму і тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Опитано 2027 респондентів. Учасники опитувань могли вказати не одну, а кілька відповідей на питання анкети.