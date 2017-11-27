Щодо Сущенка хочуть реалізувати оперативну схему, як із Шаройком у Білорусі - адвокат

Марк Фейгін - адвокат українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в РФ, заявляє, що справа Сущенка може піти за "схемою справи Шаройка у Білорусі". Про це Фейгін заявив у своєму Facebook.

Він повідомив, що його "планують позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб".

"Щоб реалізувати щодо Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройком у Білорусі", - додав він.

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Фейгін нагадав, що вранці 27 листопада у Московському міському суді відбудеться судове засідання з розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі Сущенка про продовження терміну тримання під вартою українського журналіста до 30 січня 2018 року.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.