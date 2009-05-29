Ющенко каже, що Медведєв не реагує на його ініціативи зустрітися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна і Росія повинні будувати рівноправні і прагматичні відносини.

Про це він заявив в інтерв’ю “Независимой газете”.

“Я хочу, щоб росіяни не сприймали дії української сторони як антиросійські. Ми будуємо свою державу, з повагою ставлячись до незалежності й суверенітету інших країн. І такого ж ставлення вимагаємо від сусідів: час забути про амбіції метрополії та образи колонії, їх місце в історії”, - зазначив, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

За його словами, з огляду на це розуміння “нам потрібно будувати зовсім нові відносини - рівноправні і прагматичні”.

Водночас Президент зазначив, що кілька разів ініціював зустріч із Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, “але питання поки не вирішене”.

Відповідаючи на запитання, чи Росія впливає на ситуацію в Україні, В.ЮЩЕНКО зазначив: “Росія - велика держава, яка впливала, впливає і впливатиме на політику в регіоні. Це фактор, з яким потрібно рахуватися”.