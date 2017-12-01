"Толку з мене вже не було": Руслана розповіла, чому пішла з Майдану перед побиттям студентів

Співачка Руслана пішла з Майдану майже перед самим початком розгону студентів 30 листопада через виснаження та хворобу, а про те, що силовики планують атакувати мітингувальників, вона і гадки не мала.

Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"В мене голосу вже не було, мене вже не було, толку з мене вже не було. Руслана була потрібна, поки вона ще говорила в мікрофон. Якщо б вона була безмовна, якщо б вона втратила голос... і лікар їй говорить: "Руслано, ти закінчиш зараз на Майдані кар’єру співачки. Ти готова до цього? Негайно їдь, бо нам тобі треба зробити всі необхідні ліки", - розповіла співачка.

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Руслана каже, що вона поїхала з Майдану о другій ночі і на цей час нічого не вказувало на те, що "Беркут" збирається напасти на студентів. За її словами, о четвертій ранку їй зателефонували з Майдану, і вона відразу приїхала на місце подій.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розслідують понад три тисячі злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності, що почалася чотири роки тому 21 листопада. Про підозру повідомили 380 особам, із них щодо 239 осіб обвинувальні акти направили до судів. 48 осіб визнані винними. Лише одна людина відбуває реальний термін за ґратами. І той - тітушка, не співробітник правоохоронних органів.