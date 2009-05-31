Кириленко: домовленості БЮТ та ПР - вже давно ні для кого не секрет

Народний депутат від фракції Наша Україна – Народна самооборона, лідер групи «За Україну» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що наступного тижня відбуватиметься значна робота по створенню широкої коаліції та внесенню змін до Конституції.

Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу «1+1», коментуючи інформацію про домовленість між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів щодо створення коаліції.

«Я думаю, що наступного тижня ми станемо свідками масованої арт-підготовки внесення змін до Конституції та створення нової надширокої коаліції і саме голосування по цьому питанню», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що йому відомо про начебто існуючі домовленості між БЮТ та Партією регіонів з цього питання. «Безумовно відомо. Це вже давно ні для кого не секрет. Це давно готується», - сказав народний депутат