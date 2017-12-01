Кравчук: треба об'єднатися навколо України, а не навколо тих, хто закликає до об'єднання

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук вважає, що Україна не має загальнонаціонального лідера і необхідно об'єднуватись довкола самої країни. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритої дискусії "1 грудня 1991 року, український референдум: уроки історії для майбутнього".

Кравчук висловив думку, що нині кожен має свого героя та свої інтереси. "Загальнонаціонального лідера в Україні, на жаль, немає. І не було. Така наша доля", - сказав він.

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Так, екс-президент закликав думати про те, як об'єднувати сили і довкола чого. "Заклики об'єднати я сприймаю. Тілький той, хто закликає об'єднати, він не домовляє одне слово: об'єднуйтесь навколо мене. Він це слово не каже, але це чути, коли він говорить. Інший виступає: а ви - навколо мене. Треба об'єднатись навколо України", - вважає Кравчук.

Для цього, додав він, необхідно чітко домовитися щодо того, якою має бути Україна: яка влада, механізми, сили - національні та духовні. "Тільки діалог через таку єдність і високу культуру, я вважаю, може нас врятувати", - сказав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Кравчук заявив, що для відшкодування завданих Росією збитків Україна повинна називати агресію РФ війною, а не АТО.