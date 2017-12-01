Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження вандалізму щодо українських пам’ятників (відео)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження актів вандалізму, скоєних проти українських пам’ятників на польські території. Про це він сказав у своєму відеоблозі на YouTube, присвяченому взаєминам України та Польщі щодо історичних питань.

Міністр згадав про найбільш резонансний акт вандалізму – руйнування пам’ятника в Грушовичах, відзначивши, що було знищено повагу не до УПА, а до українців.

"І зараз, те що рештки цього пам’ятника вкарбовані в дорогу, має стати не негативним, а в майбутньому, сподіваюсь, позитивним символом після того, як цей пам’ятник буде відновлено. Доречі, я засудив всі акти вандалізму по відношенню до польських пам’ятників в Україні. Щось я не чув або може не дочув такого засудження з польської сторони", - наголосив Клімкін.

Проте він висловив сподівання, що Україна і Польща стануть на шлях примирення.

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"Наша історія налічує більше ніж тисячу років, це спільна історія. Тому маємо дивитися на неї очима істориків, а політично маємо іти даліи", - сказав міністр.

Він наголосив, що у переговорах з Польщею Україна захищатиме повагу до українців.

"Ніхто і ніколи не виправдовував тих окремих осіб або окремі підрозділи чи їхні методи по відношенню до цивільного населення. Але ми не засуджували, не засуджуємо і не будемо засуджувати тих, хто боровся і вмирав з Україною в серці... Не маємо боятися визнавати історичну правду, але маємо бути відповідальними щодо себе, щодо наших відносин, але насправді, щодо людей", - резюмував він.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що конфлікту України з Польщею можна уникнути винятково дипломатичним шляхом.