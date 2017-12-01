Речник Міноборони з питань АТО Лисенко переходить на роботу в Генпрокуратуру

Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко став прес-секретарем Генпрокуратури. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Міноборони прокоментували переворот в "ЛНР"«Нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував мені перейти на другий, внутрішній і не менш важливий фронт – відстоювати Закон і Справедливість у боротьбі зі злочинністю, корупцією та іншими проявами беззаконня у якості речника Генпрокуратури. Я погодився, а відтак повідомляю про завершення кількарічного шляху в статусі речника з питань АТО», - заявив він.

Крім того, Лисенко зауважив, що перебував на цій посаді з 2014 року і докладав усіх зусиль для становлення та розвитку системи інформування про агресію Росії й воєнні дії на сході України.