Речник Міноборони з питань АТО Лисенко переходить на роботу в Генпрокуратуру
На посаді речника він працював з 2014 року.
Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко став прес-секретарем Генпрокуратури. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожУ Міноборони прокоментували переворот в "ЛНР"«Нещодавно генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував мені перейти на другий, внутрішній і не менш важливий фронт – відстоювати Закон і Справедливість у боротьбі зі злочинністю, корупцією та іншими проявами беззаконня у якості речника Генпрокуратури. Я погодився, а відтак повідомляю про завершення кількарічного шляху в статусі речника з питань АТО», - заявив він.
Крім того, Лисенко зауважив, що перебував на цій посаді з 2014 року і докладав усіх зусиль для становлення та розвитку системи інформування про агресію Росії й воєнні дії на сході України.