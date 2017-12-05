Від погроз стрибнути з багатоповерхівки до затримання та ефектного звільнення: хронологія пригод Саакашвілі (відео)

Сьогодні українці могли спостерігати за пригодницьким блокбастером, у головній ролі якого виступив Михеїл Саакашвілі. Були й погрози стрибнути з багатоповерхівки, затримання та ефектне звільнення. Не обійшлося і без радикальних методів – прихильники політика почали зводити у центрі Києва барикади, розібравши для цього бруківку. Під час сутичок поліція затримала 9 осіб. Схоже, протистояння Саакашвілі та влади переходить у нову стадію.

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Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради, де планується його виступ. У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).