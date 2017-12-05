Сутички прихильників Саакашвілі з поліцією: затримано 9 осіб

Під час сутичок між прихильниками лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі та правоохоронцями на вулицях Трьохсвятительська та Костьольна поліція затримала та доставила до районних управлінь 9 осіб. Про це УНІАН повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик.

"Дев'ять осіб доставляли до управлінь поліції. Частину уже відпустили. Ми поки що не знаємо, що з рештою", - сказала вона.

Водночас, за словами Блищик, поки немає інформації щодо кількості постраждалих правоохоронців внаслідок цих сутичок.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що під час сутичок, які виникли у зв’язку з проведенням слідчих дій щодо Саакашвілі, було затримано щонайменше 5 осіб, в тому числі жінку, яка розбила каменем скло поліцейського автомобіля.

Вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради, де проходить мітинг.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.