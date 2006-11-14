Томенко відмовляється бути заступником Тимошенко

Народний депутат Микола ТОМЕНКО відмовляється від посади заступника голови політичної партії «Батьківщина».

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я написав заяву, що відмовляюся від посади заступника, оскільки механізм прийняття рішення є неправильний і недемократичний», - сказав він. Він зазначив, що 13 листопада на засіданні політради партії керівництво запропонувало голосувати у пакеті за заступників голови.

Таким чином, на посаду заступників голови “Батьківщини” були обрані, окрім М.ТОМЕНКА, Олександр АБДУЛЛІН, Богдан ГУБСЬКИЙ, Олег БІЛОРУС, Григорій НЕМИРЯ, Ярослав ФЕДОРЧУК та Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Є кілька принципів, які я завжди відстоював: це серйозне обговорення будь-якого питання, голосування за кожну кандидатуру таємно і ще один принцип – він пов’язаний з тим, що треба в таких кадрових призначеннях все-таки розуміти, що бізнес повинен бути відділений від політики», - сказав М.ТОМЕНКО.

На його переконання, голосування за кандидатури на посади заступників голови партії у пакеті суперечить ідеям демократії і може призвести до повторення ситуації, яка склалася у Київській міській раді, де майже третина представників бізнесу і колишніх посадовців КМДА часів мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА уже перейшли в інші фракції.

«Якщо ми не змінимо формат прийняття рішень партії, то такі помилки будуть повторюватися при формуванні списків, наприклад, за умови дострокових виборів», - наголосив М.ТОМЕНКО.