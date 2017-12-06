Саакашвілі звернувся до Порошенка
Зверненню Саакашвілі передувала спроба штурму наметового містечка його прихильників.
Лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка припинити атаки на його прихильників. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я звертаюся до Порошенка: Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! Це мирна акція! Невже досвід вас нічому не навчив!?" - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.
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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.
У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.
Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.