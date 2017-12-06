Саакашвілі звернувся до Порошенка

Лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка припинити атаки на його прихильників. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я звертаюся до Порошенка: Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! Це мирна акція! Невже досвід вас нічому не навчив!?" - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

Читайте такожПрихильники Саакашвілі після спроби штурму збирають бруківку і складають шини (фоторепортаж)

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.