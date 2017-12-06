Саакашвілі під Радою заявив про готовність прийняти слідчих на території наметового містечка

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє про готовність прийняти слідчих на території наметового містечка біля парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу на площі Конституції. «Я готовий прийняти їхніх слідчих тут у таборі», - заявив він.

Також Саакашвілі зазначив, що сьогодні під час штурму наметового містечка правоохоронці намагалися його викрасти. «Вони хотіли викрасти мене з наметового табору і переплутали намет. Погнали на людей, побили їх жорстоко, а потім, коли прийшли до мого намету, мене там вже не було», - сказав він і додав, що на момент штурму він перебував у наметі.

На даний час на території наметового містечка перебуває від 200 до 300 осіб. Поліція безперешкодно пропускає людей на територію містечка.

Також у Маріїнському парку знаходиться як мінімум 30 автобусів з правоохоронцями. Будівля парламенту перебуває під посиленою охороною.