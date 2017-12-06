Порошенко очікує напрацьованих змін до Конституції щодо Криму

Президент України Петро Порошенко очікує найближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих змін до Основного закону щодо створення у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної України.

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Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди 100-річчя від часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу. Президент зауважив, що вже розпочато роботу над створенням у Криму національної автономії кримських татар у складі суверенної і незалежної Української держави.

"Очікую ближчим часом від робочої групи Конституційної комісії напрацьованих та узгоджених змін і доповнень до розділу Х Конституції України, що мають законодавчо закріпити статус такої автономії, у якій будуть забезпечені рівні права і свободи як кримських татар, так і представників інших етносів, що проживають на півострові. А у подальшому сподіваюся на мудре і зважене рішення народних депутатів України у цьому надзвичайно важливому питанні", - наголосив Порошенко.

Він висловив переконання, що "досвід героїчної боротьби кримськотатарського народу за свої права і свою рідну землю, його висока організованість та єдність з українською нацією у розбудові Української держави стануть переконливими чинниками відновлення державного суверенітету у Криму, успішного розвитку України в сім’ї розвинених, демократичних європейських країн".

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко минулого року заявив про необхідність розпочати процес внесення змін та доповнень до десятого розділу Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим».

30 листопада 2017 року народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що робоча підгрупа Конституційної комісії завершила підготовку змін і доповнень до Конституції України – до десятого розділу «Автономна Республіка Крим».

«Цей текст спрямовується до членів робочої групи – 25 членів Конституційної комісії і залучених експертів, і потім ми плануємо в грудні, щоб це було винесено на обговорення Конституційної комісії», - сказав він.

Чубаров зазначив, що у підготовленому тексті є норма, якою передбачено збереження Курултаю «в тій автономії, яка буде діяти на деокупованій кримській землі». «Вищим представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарськогонароду, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначені Курултаєм кримськотатарського народу», - процитував він відповідну норму.