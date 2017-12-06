"І Порошенко і Саакашвілі шкодять Україні у даній ситуації" - західні експерти прокоментували події у Києві

Західні експерти розділились в оцінці подій у Києві, які відбуваються навколо екс-президента Грузії і лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Огляд думок низки міжнародних експертів, які спеціалізуються на подіях в Україні, підготував дослідницький центр Atlantic Council, передає Голос Америки.

Читайте такожПосли G7 очікують на оперативне розслідування справи Саакашвілі"Арешт Саакашвілі це захоплююче видовище, але він не повинен відволікати від наступу президентської адміністрації на НАБУ, єдиний незалежний антикорупційний орган України. Те, що відбулося у вівторок, це спроба Порошенка та його підлеглих у ГПУ та СБУ відволікти увагу. Водночас ми можемо вже зараз оцінити, що Порошенко готовий вчинити щодо своїх противників напередодні виборів 2019 року по мірі втрати президентом громадської підтримки. У нинішній ситуації немає правої сторони. Обоє послаблюють правоохоронну систему України - Порошенко тим, що використовує правосуддя в особистих цілях, а Саакашвілі - тим, що підриває легітимність правоохоронців", - таку думку висловив Максим Еріставі дослідник аналітичного центру Atlantic Council.

У свою чергу колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер зазначив, що конфлікт між Саакашвілі та владою України вигідний лише Росії. "Саакашвілі проник до України за сумнівних обставин, але його справа має бути вирішена за законом, а не силою", - сказав Карпентер.

На думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, новини з Києва неприємні для всіх друзів України. "Україна веде війну проти Росії на Донбасі і потребує миру та реформ всередині. Провідні політики повинні вирішувати свої суперечки гідно і з повагою до національних інтересів країни. Нелегко зрозуміти суть звинувачень та контрзвинувачень, які кружляють Києвом. Але всі політики та партії мають працювати, щоб досягнути миру, і повинні уникати кроків, які ставлять під загрозу мир та реформи", - вказав він.

Інший колишній посол США в Україні Вільям Тейлор підкреслив, що в даний час "Україна веде дві війни - проти Росії та проти корупції - ще одна проти себе самої - їй не потрібна". "Українська армія стримує росіян; українці вимагають чесного уряду; політики мають дозволити виборцями визначати, хто саме буде очолювати країну", - сказав він.

Колишній міністр економіки та торгівлі України Айварас Абромавичус висловив думку, що з огляду на відсутність вироків щодо дуже корумпованих колишніх та чинних посадовців, звинувачення на адресу Саакашвілі завжди здаватимуться політично мотивованими. "Захід знову відчує здивування та розчарування з приводу пріоритетів лідерів України", - зазначив він.

Пітер Дікенсон, видавець журналу Business Ukraine: "Якщо скласти до купи звинувачення проти Саакашвілі з тим, як правоохоронці провели арешт, а пізніше натовп звільнив політика - отримаємо потужний іміджевий удар по президенту України Петру Порошенку. Створено враження, що президентська адміністрація одночасно і схильна діяти силовими методами, і не здатна компетентно це робити. Загалом прихильники України на Заході будуть розчаровані, а критика країни посилиться".