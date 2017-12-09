Саакашвілі повинні обрати запобіжний захід протягом 72 годин — адвокат

Затриманому у Києві Міхеілу Саакашвілі суд повинен обрати запобіжний захід протягом 72-х годин.

Про це у коментарі Громадському повідомив один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов.

«Повинно бути так. Але у цій справі ніхто нічого точно вам не скаже, оскільки процесуального законодавства слідчі не дотримуються», — сказав адвокат.

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Він при цьому наголосив, що сьогодні вкрай важливо захисту політика отримати відповідні документи, а саме протокол затримання, можливо — ухвала суду про затримання, ухвалу на обшук у квартирі.

«Тому що за ці кілька днів, що пройшли, (з моменту спроби затримання Саакашвілі у його квартирі – ред) жодних документів не надавали», — сказав Богомазов.

Він припустив, що суд у справі Саакашвілі проходитиме у Печерському районному суді Києва, оскільки справу веде Генеральна прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.