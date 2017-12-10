Порошенко подякував міжнародним партнерам за зусилля щодо звільнення українських політв’язнів в РФ

Президент України Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам за зусилля щодо звільнення українських політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у мікроблозі Twitter.

«Я вдячний нашим міжнародним партнерам, які разом з нами докладають зусиль щодо звільнення українських політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією. Переконаний, правда і справедливість переможуть», - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, посольство Великої Британії закликало Російську Федерацію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

За даними дослідження експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року - після анексії Криму Росією - не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.