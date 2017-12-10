У Харкові палестинці вийшли на акцію протесту проти рішення Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю (фото)

У Харкові палестинці вийшли на акцію протесту. Учасники акції виступають проти рішення президента США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Як повідомляє «МедіаПорт», на площі Конституції в Харкові сьогодні вдень зібралося більше півсотні людей.

«Громадяни арабських країн протестують проти рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, — розповів «МедіаПорту» учасник акції Хасан Рінан. — Трамп не має на це права і порушує всі міжнародні рішення».

«Ми вважаємо, що це історично столиця Палестини, але так як є конфлікт з цього приводу, це питання залишається відкритим», — додав він.

Акцію протесту в Харкові, за словами Хасана Рінана, організувала палестинська діаспора і організація «Палестино-Українська дружба».

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6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму. Це викликало хвилю протестів по всьому світу. Ліга арабських держав назвала рішення США «недійсним і таким, що не має юридичної сили» і закликала Америку відмовитися від нього.

Офіційний Київ у цьому питанні виступив за дотримання норм міжнародного права і виконання рішень Ради Безпеки ООН.